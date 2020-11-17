З початку осені потреби лікарень Маріуполя в кисні критично зросли.

Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча (ММК ім. Ілліча) Групи компаній "Метінвест" з початку листопада 2020 року поставив в міські лікарні Маріуполя майже 40 тисяч кубометрів кисню для пацієнтів з коронавірусом.

Як повідомляє uaprom з посиланням на прес-службу підприємства, заявки медустанов на постачання кисню виконуються в повному обсязі на безоплатній основі.

Зазначається, що у зв'язку зі збільшенням пацієнтів з COVID-19, які потребують стаціонарного лікування, з початку осені потреби лікарень Маріуполя в кисні критично зросли. Найбільше кисень затребуваний в міській лікарні № 9, куди з 9 по 15 листопада було доставлено 1325 балонів кисню. Водночас в міськлікарню №4 відвантажили 617 балонів, в лікарню швидкої медичної допомоги – 419 балонів, а в лікарню №1 – 244 балонів кисню.

Медики відзначають, що зниження рівня кисню в крові до небезпечних для життя показників – основна проблема при лікуванні хворих коронавірусом. Важкі форми COVID-19 вимагають лікування в лікарні, де пацієнт отримує кисень для підтримки необхідного рівня сатурації, що сприяє більш інтенсивному процесу відновлення і скорочує проведений в лікарні час.

"Кисень - це життя для хворих коронавірусом. Тому ми продовжуємо забезпечувати лікарні життєво необхідним елементом у повному обсязі. За необхідності, готові збільшити обсяги поставок», – зазначив генеральний директор меткомбінату імені Ілліча Тарас Шевченко.

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Автор: УНІАН