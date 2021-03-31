За його даними, одна доза коштує приблизно 800–1000 грн.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків стверджує, що у приватних клініках міста почали робити щеплення від COVID-19.

Про це Марцінків заявив 31 березня в ефірі "4 каналу".

Читайте такожВ Україні друга особа отримала дві дози вакцини від COVID-19, загалом щеплено понад 200 тисяч"У приватних клініках вже вакцинують за гроші. Тобто у приватних клініках Івано-Франківська вакцина з'явилася. Не розумію, як то в державі не з'являється... У нас кажуть, що Pfizer є", – сказав мер міста.

Ведуча уточнила: "Pfizer є в Івано-Франківську у приватних клініках уже?"

"У нас народ такий дуже підприємливий", – відповів Марцінків.

Ведуча запитала у мера Івано-Франківська, скільки ж коштує доза.

"По-моєму, 800 чи 1000 грн, щось таке. Я не буду по грошах стверджувати, знаю такі факти є", – заявив він й припустив, що це можуть бути не поодинокі випадки, а "така послуга" у приватних клініках по Україні.

Вакцинація в Україні: що відомо

МОЗ для застосування в Україні зареєструвало вакцини американської компанії Pfizer, Covishield від Oxford/AstraZeneca та CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцин китайського виробництва CoronaVac в обсязі 215 тис. доз. Вакцина має пройти лабораторний контроль, який триватиме 10 днів, і після цього її направлять до держпідприємства "Медичні закупівлі", яке доставить її в регіони.

Також у МОЗ заявляли, що до кінця березня - початку квітня в рамках ініціативи COVAX Україна отримає 570 тис. доз вакцини AstraZeneca, а до кінця травня – ще 1,1-1,2 млн доз вакцини виробництва цієї ж компанії. Крім того, Україна отримає ще й вакцини виробництва компанії Pfizer.

Крім того, очікується поставка законтрактованої вакцини американської компанії Novavax обсягом 10 млн доз та індійської розробки від Bharat Biotech.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна підписала попередні угоди про поставки вакцин проти коронавірусу з шістьма світовими виробниками.

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Автор: Ольга Робейко