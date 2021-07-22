На щастя, ніяких побічних ефектів у всієї команди виявлено не було.

Українська футбольна команда "Шахтар" 21 липня усім складом вакцинувалася проти COVID-19 першою дозою вакцини COMINARTI виробництва компанії Pfizer. Допомогла їм у цьому компанія "Метінвест".

Вже п’ять місяців в Україні триває кампанія з вакцинації проти COVID-19. Згідно з статистичними даними, наша держава посідає одне з найнижчих місць серед європейських держав за темпами вакцинації, але завдяки ініціативності соціально відповідальних компаній, що роблять усе можливе для захисту своїх співробітників від небезпечної хвороби, цей процес значно пришвидшується.

Однією з перших в Україні щеплювати своїх працівників почала компанія "Метінвест".

Разом із забезпеченням захисту своїх співробітників на вакцинацію запросили і футболістів відомого українського клубу "Шахтар".

"Метінвест" завчасно підготував необхідну інфраструктуру для вакцинації футболістів, які у середу, 21 липня, з самого ранку прибули до головного офісу компанії у повному складі.

Українську команду зустрів та провів до місця вакцинації керівник HR-департаменту "Метінвест" Олександр Пімкін.

""Метінвест" є соціально відповідальною компанією. Ми вважаємо, що наш персонал – це головний здобуток, а тому дуже піклуємося про їх здоров’я. Саме тому наша компанія першою доєдналася до програми вакцинації від Міністерства охорони здоров’я, організувавши вакцинацію не тільки для співробітників, але й членів їх родин. Сьогодні ми запросили футбольну команду "Шахтар" також доєднатися до вакцинації, надавши необхідний майданчик і інфраструктуру на своїй території", - зазначив Пімкін.

Він підкреслив, що це зробили для того, щоб команда була здоровою та готовою здобувати перемоги у новому сезоні, радуючи усіх українців своїми здобутками.

"Я також сподіваюся, що вакцинація футбольної команди "Шахтар" послугує гарним прикладом та додатковим стимулом для щеплення серед українців, в цілому, та для наших співробітників, зокрема", - додав Пімкін.

За його словами, на даний момент відгук серед співробітників компанії "Метінвест" щодо вакцинації дуже позитивний.

"В даний час вже йде перша хвиля вакцинації, в яку потрапляють 12 тисяч співробітників. Я впевнений, що до кінця літа - до початку осені ми встигнемо вакцинувати більшу частину нашого трудового колективу", - додав Пімкін.

Процес вакцинування футболістів пройшов досить швидко. Після отримання щеплення кожен член команди, як це прописано в інструкції, мав перебувати під медичним наглядом протягом п’ятнадцяти хвилин, щоб лікарі могли прослідкувати реакцію організму на препарат.

На щастя, ніяких побічних ефектів у всієї команди виявлено не було. Це й не дивно, оскільки, за даними медичних експертів, негативна реакція організму на вакцину є рідкісним явищем.

Першим серед команди, аби прокоментувати процес вакцинації, до журналістів підійшов воротар донецького "Шахтаря" Андрій П’ятов.

"Враховуючи те, що зараз відбувається у світі, мабуть, вакцинація – це єдине, що може допомогти у боротьбі з пандемією. У моєму оточені було кілька випадків, які мене переконали остаточно, що вакцинація дозволяє або взагалі не захворіти, або перенести хворобу набагато легше. Світ прогресує, тому ми маємо довіритися і вакцинуватися, якщо хочемо, щоб наші близькі та рідні були здоровими", - зазначив П’ятов.

За його словами, команді клубу "Шахтар", зважаючи на ковідні обмеження, досі дуже важко їздити на ігри за кордон.

"Ми змушені кожні 3-4 дні здавати тести. Від нас цього вимагають УЄФА, ФІФА, також місцева влада. Оскільки ми, спортсмени, постійно беремо участь в іграх, а також багатьох інших заходах, постійні тестування вже потроху набридають", - додав П’ятов.

Він підкреслив, що, якщо сто відсотків збірної і персоналу будуть повністю вакциновані, тести здавати буде не потрібно. За його словами, це важливий аргумент і велика додаткова мотивація для отримання щеплення.

Опорний півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко, у свою чергу, сказав, що, на його думку, кожна людина повинна самостійно ухвалювати рішення щодо вакцинації.

"Я вирішив вакцинуватися. Зараз можу сказати зі стовідсотковою відповідальністю, що це зовсім не страшно і не боляче", - підкреслив він.

Воротар донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін додав, що вирішив вакцинуватися, бо довіряє лікарям у медичному штабі, які порадили це зробити.

"Я довіряю нашому медичному штабу. У ньому нам порекомендували вакцинуватися, тому я впевнений, що все буде добре. Зараз, після вакцинації, я відчуваю себе дуже добре. Сама процедура зайняла по часу близько п’яти секунд", - сказав Трубін.

Під час автограф-сесії та фотографування співробітників компанії з українськими футболістами увагу до себе привернула найактивніша та найпалкіша фанатка футбольної команди "Шахтар" - менеджер в компанії "Метінвест" Ольга Горідовець.

Вона активно фотографувалася та брала автографи у всіх гравців футбольної команди та єдина принесла з собою власноруч зшитий прапор збірної, з яким, за її словами, відвідує кожну гру "Шахтаря". Але вона ще не вакцинувалася.

"Я дуже обережно ставилася весь цей час до вакцинації. Багато моїх колег вже вакцинувалися, дехто чекає на свою чергу, а я ще навіть не записалася. Таке скептичне ставлення у мене було до сьогоднішнього дня. Справа у тому, що я палка шанувальниця футбольної команди "Шахтар" і ще з самого дитинства їздила на матчі за їх участі. Зараз також намагаюся не пропускати жодного матчу, навіть якщо він відбувається за кордоном", - зазначила Горідовець.

"Коли я дізналася, що до нас приїдуть футболісти команди "Шахтар" вакцинуватися, я була на сьомому небі від щастя. Це така чудова нагода побачити кумирів, отримати автограф та подякувати за чудові результати у зіграних матчах", - додала вона.

За словами Горідовець, улюблена команда надихнула її переглянути ставлення до вакцинації. Гравці команди "Шахтар" на своєму прикладі показали, що це безпечно і зовсім не страшно.

"Я для себе щойно ухвалила рішення, що сьогодні обов’язково запишуся в чергу на вакцинацію", - пообіцяла активна шанувальниця футбольної команди.

Сьогоднішній приклад щеплення української футбольної команди за підтримки компанії "Метінвест" зайвий раз доводить, що для пришвидшення вакцинації населення необхідна злагоджена співпраця влади та соціально відповідального бізнесу.

У свою чергу, футболісти на власному прикладі довели, що надзвичайно важливо публічним особам, зіркам та лідерам думок привселюдно вакцинуватися, тим самим надихаючи інших. Саме така популяризація дозволяє переконати населення, що вакцинація – це зовсім не страшно, не боляче, швидко та важливо для здоров’я – свого та оточуючих.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Григорій Бондар