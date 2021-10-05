Завтра на профільному медичному комітеті ВР буде розглянуто цей документ.

Міністерство охорони здоров’я ініціює посилення відповідальності за купівлю-продаж фальшивих довідок про вакцинацію.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.

"Міністерство охорони здоров’я ініціювало посилення кримінальної відповідальності для тих людей, які вчиняють неправомірні дії стосовно підробки документів про профілактичні щеплення. Наразі законопроект пройшов схвалення урядом і переданий до парламенту. Завтра має відбутися засідання профільного комітету ВР о 15.00", - розповіла вона.

За її словами, передбачається три види відповідальності: для осіб, які використовують завідомо підробні документи тобто для того, хто купив фальшиву довідку про вакцинацію; відповідальність медичного працівника, який вніс неправдиві відомості про вакцинацію; а також щодо виготовлення з метою збуту підробних документів про профілактичні щеплення.

Читайте такожВ Україні пік захворюваності на COVID-19 очікується в кінці жовтня - РНБОЯк повідомляв УНІАН, в Україні суд виніс перший вирок лікарю за підробку COVID-сертифікатів.

За інформацією Національної поліції, лікар отримав штраф 34 тис. грн і його позбавили права діяльності за фахом на один рік.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що МОЗ продовжує співпрацювати з поліцією і сприятиме слідству, щоби покарати тих, хто підробляє документи про вакцинацію від COVID-19.

У відомстві нагадали, що минулого тижня було направлено подання до власників закладів охорони здоров’я із вимогами відсторонити керівництво 15 лікарень, лікарі яких підробляли COVID-сертифікати про вакцинацію.

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Автор: Дмитро Хилюк