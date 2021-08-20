В МОЗ вже розробили відповідний законопроект - скоро його презентують урядові та передадуть до Верховної Ради.

Міністерство охорони здоров'я ініціюватиме введення кримінальної відповідальності за підроблені довідки про щеплення від особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу щодо впровадження COVID-сертифікатів у застосунку "Дія" та взаємне визнання з Євросоюзом.

Коментуючи можливість фальсифікації документів, що підтверджують вакцинацію від COVID, Ляшко висловив упевненість, що завдяки електронним інструментам можна побороти будь-які фальшиві довідки, "в той самий час не виключається можливість певного людського фактора".

Читайте такожУ Києві співробітники туристичних компаній підробляли "ковідні" довідки"Тому, щоб запобігти людському фактору, МОЗ був підготовлений законопроект, який вже пройшов погодження в більшості центральних органів виконавчої влади. Це законопроект про кримінальну відповідальність за підроблені довідки про щеплення від особливо небезпечних інфекційних хвороб. Найближчим часом ми його будемо презентувати на уряді та передамо до Верховної Ради", - пояснив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз офіційно визнав відповідність українських COVID-сертифікатів в застосунку "Дія" європейським.

Рішення Європейського Союзу про визнання українських COVID-сертифікатів набуло чинності сьогодні, 20 серпня.

Автор: Станислав Кожемякин