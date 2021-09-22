За підробку документів про вакцинацію пропонують карати штрафом до 34 тис. грн або обмеженням волі.

Кабінет міністрів схвалив проект закону, яким пропонує становити кримінальну відповідальність за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект закону погоджено під час засідання уряду.

У пояснювальній записці до документу сказано, що з огляду на відсутність в чинній редакції Кримінального кодексу України кримінальної відповідальності за підроблення документів з проведення вакцинацій, проектом закону пропонується доповнити його статтею, яка передбачає встановлення відповідальності за використання особою завідомо підроблених документів, що підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 17 тис. до 34 тис. грн або обмеження волі на строк до двох років.

Також передбачено встановлення відповідальності за внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичних документацій щодо проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 34 тис. до 68 тис. грн або позбавленням волі на термін до двох років позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін від одного до трьох років.

Читайте такожПісля переходу до "жовтої" зони у Львові працюватимуть усі школиКрім того, документом передбачено встановити відповідальність за виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, що підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 85 тис. до 170 тис. грн або позбавленням волі на строк до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Міністерстві охорони здоров'я повідомили про підготовку законодавчого акту про посилення відповідальності за підробку медичних документів.

Наголошувалось, що підробка документів є злочином і карається законом, бо наявність людей із фальшивими документами становить загрозу для здоров’я та життя інших.

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Автор: Леся Лещенко