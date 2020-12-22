Степанов наголосив, що приймати антибіотики необхідно виключно за призначенням лікаря-спеціаліста.

У Міністерстві охорони здоров'я планують запровадити продаж усіх антибіотиків за електронним рецептом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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За його словами, з початку пандемії в Україні різко зросло споживання антибіотиків.

"Ми вважаємо, що всі антибіотики повинні продаватися за електронним рецептом", - наголосив міністр.

Він повідомив, що наразі у МОЗ розробляють відповідний модуль для роботи системи електронних рецептів, планується, що він запрацює з 1 квітня.

"Він спочатку почне працювати з інсулінами, з препаратами для імуносупресії та нарковмісними препаратами. А наступним кроком вже будуть антибіотики, які будуть продаватися виключно за електронним рецептом", - зазначив Степанов.

Очільник міністерства підкреслив, що в умовах чинної нормативно-правової бази МОЗ посилює контроль за використанням антибіотиків, зокрема, запроваджуючи зміни щодо виписки рецептів, продажу ліків в аптеках.

Крім того, Держлікслужбі доручено вжити контрольних заходів з перевірки продажу антибіотиків, які наразі продаються за рецептами.

"Антибіотикорезистентність - це дуже погано, тому... в жодному разі не вживайте антибіотики самостійно, прочитавши щось в інтернеті або порадившись зі знайомими. Антибіотики треба вживати виключно за призначенням лікаря-спеціаліста", - наголосив Степанов.

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Автор: Антоніна Доломанжи