Ситуація в Донецькій області покращилася.

10 регіонів України залишаються в "червоній" зоні. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Читайте такожВчені заявили, що "Омікрон" менш небезпечний, але остаточні висновки робити раноСтаном на 13 грудня показникам "жовтої" зони відповідають Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.

Також до "жовтої" зони перейшла Донецька область. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування в регіоні за останню добу опустився нижче 20%.

У 10 областях - Вінницькій, Волинській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській - тримаються показники "червоної" зони. У всіх регіонах зависокий коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Одеська та Закарпатська - в "помаранчевій" зоні. Рівень госпіталізацій в Закарпатській області тримається на рівні вище 60 осіб на 100 тисяч населення третю добу поспіль.

Нагадаємо, що дані МОЗ щодо зонування беруться до уваги під час ухвалення урядовою комісією рішення щодо встановлення рівня епіднебезпеки в тому чи іншому регіоні і впровадження відповідних карантинних обмежень.

Карантин в Україні

З 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, ухвалені урядом минулого тижня.

"Торкнуться вони, в першу чергу, невакцинованих українців. Тепер відвідувати громадські заклади на "жовтому" рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ - "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о", - зазначив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Для обслуговування відвідувачів і клієнтів працівникам ресторанів, готелів і спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських місць можна буде використовувати й негативний тест, що діє 72 години, або альтернативний документ - COVID-сертифікат про одужання.

"Таким чином, на "жовтому" рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів", - підсумував представник уряду.

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Автор: Анастасія Печенюк