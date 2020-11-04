В Україні родина отруїлася грибами / фото pixabay.com
В Одеській області мати та 9-річна донька отруїлися грибами.
Про це повідомляє ТСН.
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Як зазначається, жінка назбирала гриби у лісі поблизу Саврані.
Дівчинку із симптомами отруєння спочатку доправили до обласної дитячої лікарні. Але стан її стрімко погіршувався, й медики вирішили транспортувати дитину до столичного «Охматдиту». Зараз вона у комі.
За словами волонтерів, в Саврані матері спочатку відмовили у шпиталізації через те, що вона не мала грошей на ліки. Лише після їхнього втручання її помістили в реанімацію.
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