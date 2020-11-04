Дівчинку госпіталізували до столичного "Охматдиту".

В Одеській області мати та 9-річна донька отруїлися грибами.

Про це повідомляє ТСН.

Читайте такожОтруєння грибами: як уникнути, симптоми та перша допомога

Як зазначається, жінка назбирала гриби у лісі поблизу Саврані.

Дівчинку із симптомами отруєння спочатку доправили до обласної дитячої лікарні. Але стан її стрімко погіршувався, й медики вирішили транспортувати дитину до столичного «Охматдиту». Зараз вона у комі.

За словами волонтерів, в Саврані матері спочатку відмовили у шпиталізації через те, що вона не мала грошей на ліки. Лише після їхнього втручання її помістили в реанімацію.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН