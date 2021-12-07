До кінця ж цього року в Україні очікується продовження спаду захворюваності.

На початку 2022 року є ризик збільшення повторного зростання захворюваності на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

"Найбільший ризик повторного зростання захворюваності іде на початок 2022 року. Один із факторів - те, що Європа продовжує оновлювати максимуми континентальної захворюваності", - сказав він.

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Ганиченко також наголосив, що штам "Омікрон" на сьогодні є лише потенційною загрозою, оскільки він ще не є остаточно дослідженим.

Як повідомляв УНІАН, в Україні минулої доби зафіксовано 8 тис. 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Також за минулу добу госпіталізовано 1 тис. 349 осіб, померли – 467, одужали – 22 тис. 878.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 3 млн 510 тис. 610 осіб, одужали – 3 млн 082 тис. 619, померли – 88 тис. 986.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Наталія Хаджі