Коронавірус на Закарпатті щодня вбиває людей, зазначив головний інфекціоніст регіону.

У Закарпатській області реанімаційні відділення лікарень заповнені пацієнтами, хворими на коронавірус COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у середу, 22 вересня, під час брифінгу повідомив головний інфекціоніст Закарпаття, директор комунального некомерційного підприємства "Обласна клінічна інфекційна лікарня" Михайло Поляк.

У середньому, за словами Поляка, лікарні Закарпаття заповнені хворими на COVID-19 на 19,1%. Однак, наприклад, обласна інфекційна лікарня – на 55%, Центр легеневих хвороб в Ужгороді – на 22%.

"Головне, що кількість хворих, яких привозять до лікарні, щодня зростає. Вони поступають тяжкі, реанімаційні відділення у нас заповнені. Хочу відзначити, що кожен день, на жаль, хтось помирає – буває й по 2-3 людини. Для нашої маленької області це дуже багато!" – наголосив він.

Як зазначив медик, на жаль, люди так і не усвідомлюють, що уберегти від зараження чи полегшити перебіг хвороби може вакцинація.

Читайте такожНайближчим часом деякі регіони України можуть перейти в "червону" зону карантину – Шмигаль"Скільки має померти людей, щоб зрозуміли, нарешті, наші краяни, що треба щепитися, особливо старшим віковим групам? Адже помирають переважно люди, яким за 60 років… У нас більше вакцинується молодь, а старші люди, особливо сільське населення, вакцинується повільно", – уточнив Поляк.

Головний інфекціоніст області також наголосив на тому, що симптоматика штаму "Дельта" відрізняється від попередніх штамів коронавірусу.

"Зараз частіше з’являються кишкові проблеми, нудота, блювота, пронос, появляється пирхота в горлі, сильні головні болі – цього раніше не було", – розповів Поляк.

Також, за словами інфекціоніста, якщо раніше інфіковані коронавірусом переважно втрачали смак та нюх, то зараз ще й слух.

"Загалом ситуація з поширенням COVID-19 у Закарпатській області – напружена", – додав медик.

Раніше стало відомо, що 21 вересня у Закарпатській області виявили 49 випадків інфікування коронавірусом, а 20 числа – 79.

Всього в нашій країні станом на 22 вересня COVID-19 діагностовано у 2 362 559 осіб, одужали 2 235 668 пацієнтів, а 55 161 особа померла.

Як повідомила на брифінгу регіональний координатор вакцинальної кампанії проти коронавірусу в Закарпатській області Вікторія Тимчик, загалом у регіоні однією дозою вакциновані 15% населення, двома – 8,3%.

Населення Закарпаття перевищує 1 млн 200 тисяч осіб.

Нагадаємо, вакцинація в Україні розпочалася наприкінці лютого.

Автори: Наталія Петерварі, Екатерина Присяжнюк