Греція вдячна Україні за направлення 100 українських пожежників на допомогу грецьким вогнеборцям.

Греція надасть Україні 100 тисяч доз вакцин AstraZeneca від коронавірусу.

Як повідомляє урядовий портал, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час телефонної розмови з главою уряду Грецької Республіки Кіріакосом Міцотакісом висловив підтримку грецькому народові у зв’язку з масштабними лісовими пожежами.

Міцотакіс подякував уряду та президенту України за направлення 100 українських пожежників на допомогу грецьким вогнеборцям. Глава грецького уряду підкреслив, що враховуючи значний досвід українських пожежників, буде ініціювати співпрацю на рівні рятувальних служб двох країн.

Своєю чергою, Шмигаль побажав Греції якнайшвидше приборкати стихію, а також подякував уряду Греції за рішення щодо надання Україні 100 тисяч доз вакцин AstraZeneca.

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Під час розмови сторони також обговорили розширення двостороннього співробітництва у торговельно-економічній та інвестиційних сферах.

"Вважаю, що наші країни мають значний потенціал для розвитку торговельно-економічного співробітництва, зокрема у сферах сільського господарства, IT, туризму, космічної галузі, суднобудування. Впевнений, що спільними зусиллями ми зможемо посилити динаміку нашої торгівлі. Цьому, зокрема, сприятиме проведення чергового засідання Міжурядової спільної українсько-грецької робочої групи з економічного, промислового, технічного та наукового співробітництва", - зазначив Шмигаль.

Пожежі в Греції: що необхідно знати

28 липня 2021 року з'явилася інформація про те, що в Греції спалахнули лісові пожежі. Вогонь накрив населені пункти Стаматов і Родополи.

Служба цивільного захисту розіслала жителям потерпілого району СМС-повідомлення із закликом якомога щільніше закрити вікна і двері в будинках.

Ліквідацію полум'я ускладнював сильний вітер. Пожежні служби висловлювали занепокоєння, що полум'я може перейти на сусідні населені пункти.

Уряд України 5 серпня ухвалив рішення відправити для гасіння пожеж сто рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій з десяти областей країни.

Автор: Віталій Саєнко