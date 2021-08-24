За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 2 275 863 громадян.

Станом на ранок 24 серпня в Україні підтвердили ще 692 випадки інфікування коронавірусом. Зокрема, захворіли 54 дитини та 4 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ у Telegram.

У понеділок 410 хворих унаслідок ускладнень було госпіталізовано, 27 людей померли, водночас 345 одужали.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 275 863 громадян, з них 2 201 778 одужали, 53 501 померли.

Читайте такожЦентри вакцинації від COVID-19 в Україні можуть скоро закрити - інфекціоністЗа останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) та Чернівецькій (47) областях.

Вакцинація в Україні

71 427 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 23 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 28 142 людини, повністю імунізовані - 43 285 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено – 5 099 802 людини, з них отримали одну дозу – 5 099 800 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 179 661 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 279 461 щеплення.

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Автор: Яна Ставська