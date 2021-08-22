Лікар нагадав, що кампанія з вакцинації проводиться під час благополучної епідеміологічної ситуації.

Центр вакцинації від COVID-19 в Україні можуть закрити через очікуваний сплеск захворюваності через 4-6 тижнів.

Про це Obozrevatel розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров.

"Активної вакцинальної кампанії ми будемо мати ще 4-6 тижнів, а далі не виключено, що нам доведеться її згорнути у зв'язку із загостренням ситуації", – попередив він.

Лікар нагадав, що кампанія з вакцинації проводиться під час благополучної епідеміологічної ситуації.

"Час у нас зараз золотий, його потрібно використовувати максимально ефективно. Ми повинні використовувати його для того, аби прищепитися, а не чекати біля моря погоди, поки ми всі перехворіємо", – підкреслив Петров.

Він припустив, що якщо центри вакцинації і продовжать роботу під час чергової хвилі коронавірусу, то людям доведеться здавати тести на COVID-19 перед щепленням.

"Ми не будемо знати, хто з людей інфікований, а хто ні. Тому додатково доведеться організовувати тестування перед щепленням. Навіть якщо людина буде відчувати себе досить добре на момент щеплення, перед тим як прищеплювати, слід зробити антигенний тест або попросити у неї результат ПЛР-тестування. Якщо епідеміологічна ситуація загостриться, виникне небезпека того, що ми можемо прищеплювати людей, які вже будуть інфіковані коронавірусом", – пояснив лікар.

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Також Петров нагадав, що якщо людина інфікована коронавірусом, то щеплення втрачає сенс. Більш того, вона може стати причиною додаткових побічних реакцій.

"Ті, хто не прищепиться зараз, ризикують мати відстрочене щеплення у зв'язку або з хворобою, або з тим, що ми не будемо мати гарантій безпеки середовища від коронавірусу", – підкреслив медик.

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Автор: Денис Прядко