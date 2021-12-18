За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 3 604 549 осіб.

Станом на ранок, 18 грудня, в Україні діагностували ще 7 503 нових інфікувань коронавірусом. З них дітей – 674, медпрацівників – 154.

Про це йдеться у даних МОЗ в Telegram.

У п’ятницю, 17 грудня, з ускладненнями від коронавірусу в лікарні госпіталізували 2 018 людей; 18 534 одужали, а 288 померли.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 3 604 549 осіб, з них 3 324 999 одужали, а 92 929 померли.

Читайте такожДля кого щеплення проти COVID-19 є обов’язковим: МОЗ доповнило перелік професійНайбільше нових інфікованих підтвердили у Києві (1395) і Полтавській області (443).

Вакцинація в Україні

17 грудня 136 962 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримало 42 544 людини, повністю імунізовані – 94 358 людей, додаткову дозу отримали 60 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 355 540 людей, з них отримали першу дозу – 14 355 538 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 919 024 людини, отримали додаткову дозу – 74 людини.

Загалом проведено 27 274 636 щеплень.

Прогнози щодо ситуації з коронавірусом в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я очікують зростання захворюваності на коронавірус в країні в лютому 2022 року. Подальші прогнози будуть залежати від появи штаму "Омікрон", від темпів вакцинації від коронавірусу.

Як повідомили у KSE, зайнятість "ковідних" ліжок з киснем в Україні знизилась до 35%.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віолетта Орлова