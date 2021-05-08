За весь час пандемії в Україні захворіли вже 2,1 мільйона громадян. У Києві за добу 753 нових хворих на COVID-19.

Станом на 8:00 8 травня в Україні підтвердили ще 8 710 нових випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники.

Про це йдеться у даних МОЗ, опублікованих в Telegram-каналі Коронавірус_інфо.

Читайте такожПеред Великоднем в Україні зменшилась добова захворюваність на COVIDЗа минулу добу 2 544 людини госпіталізували з ускладненнями хвороби, 370 осіб, на жаль, померли. Водночас 4 306 пацієнтів з лікарень виписали, 19 408 одужали.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 114 138 громадян, з них 1 750 570 одужали, а 46 200 померли.

8 травня найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.

Коронавірус у Києві: дані на 8 травня 2021

У Києві виявили за минулу добу 753 хворих на коронавірус. Померли 37 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«753 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 37 людей. Усього за період пандемії в місті 4787 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 198721», – повідомив Кличко.

Захворіли: 410 жінок віком від 18 до 97 років, 315 чоловіків віком від 18 до 95 років. А також 13 дівчаток від 1 до 17 років та 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 93 хворих на коронавірус, а також 129 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1268 людей. Загалом коронавірус подолали 127886 мешканців столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі – 113, у Солом’янському – 110 та в Дарницькому районі – 103 випадки», – зазначив Віталій Кличко.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Яна Ставська