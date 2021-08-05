Водночас, впродовж серпня очікується прибуття 4-х мільйонів доз ПЛР-тестів, які будуть розформовані по території України.

Наразі ПЛР-тестів в Україні для виявлення коронавірусної хвороби в організмі людини вистачить на 3 місяці роботи медичних закладів.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін сказав в інтерв'ю "UA: Українське радіо".

"Не менш важливим є елемент лабораторного супроводу, і ми очікуємо впродовж серпня 4 мільйони доз ПЛР-тестів, які будуть розформовані по території України. Зараз сформований запас ПЛР-тестів щонайменше на 3 місяці роботи і точно так само, на рівні кожної лікарні, сформований запас засобів індивідуального захисту, якого вистачить на 3 місяці. Відбувається оновлення клінічних протоколів", - сказав Кузін.

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Автор: Віталій Саєнко