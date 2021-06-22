За його словами, йдеться передусім про регулярний моніторинг аналізу крові, який може показувати певні патологічні зміни, що відбуваються в організмі, а також про певні скринінгові програми.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розкрив подробиці впровадження регулярних повних медичних обстежень для людей старше 55 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів під час прес-конференції в рамках Всеукраїнського форуму "Україна 30. Здорова Україна".

"Це для людей старше 55 років. Громадянин повинен проходити щорічний медичний огляд сімейним лікарем, з яким підписана декларація. Є певні скринінгові процедури, які сімейний лікар повинен рекомендувати для проходження. Ми говоримо про регулярний моніторинг аналізу крові, який може показувати певні патологічні зміни, які відбуваються в організмі, а також про певні скринінгові програми, наприклад, раннього виявлення раку прямої кишки, раку молочної залози", - пояснив Ляшко.

За його словами, регулюватися це буде нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я, а в кабінеті пацієнта у додатку "Дія" можна буде відстежити і подивитися свій графік.

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Міністр також уточнив, що спочатку у кабінету пацієнта буде обмежений функціонал.

"Спочатку ми його запускаємо. У ньому буде певний обмежений функціонал, але до кінця року, я думаю, він буде працювати в кабінеті пацієнта", - сказав він.

Ляшко також уточнив, що МОЗ працює над тим, щоб кабінет пацієнта запустити уже восени цього року.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський анонсував впровадження регулярних повних медичних обстежень для людей старше 55 років кожні два роки, а для деяких категорій – щороку.

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Автор: Леся Лещенко