Так звану «сорочку» дитині зберегли.

У Рівненському обласному перинатальному центрі жінка народила дитину в навколоплідному міхурі.

Про це повідомляється на сторінці центру в Facebook.

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«Ця дитинка точно буде щасливою. Вона народилась з найкращим другом (з сестричкою-близнятком). Вона народилась в «сорочці» в обласному перинатальному центрі, де «сорочку» їй зберегли», - йдеться у повідомленні.

Як розповіли кореспонденту УНІАН у прес-службі управління охорони здоров’я Рівненької ОДА, породілля є жителькою Рівного, 1980 р. н.

«1 грудня вона народила двох дівчаток вагою 3 кілограми 80 грамів та 2 кілограми 730 грамів», - зазначили в управлінні та додали, що це вже другі пологи жінки.

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Автор: Петро Хромих