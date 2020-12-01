У Рівненському обласному перинатальному центрі жінка народила дитину в навколоплідному міхурі.
Про це повідомляється на сторінці центру в Facebook.
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«Ця дитинка точно буде щасливою. Вона народилась з найкращим другом (з сестричкою-близнятком). Вона народилась в «сорочці» в обласному перинатальному центрі, де «сорочку» їй зберегли», - йдеться у повідомленні.
Як розповіли кореспонденту УНІАН у прес-службі управління охорони здоров’я Рівненької ОДА, породілля є жителькою Рівного, 1980 р. н.
«1 грудня вона народила двох дівчаток вагою 3 кілограми 80 грамів та 2 кілограми 730 грамів», - зазначили в управлінні та додали, що це вже другі пологи жінки.
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