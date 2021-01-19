COVID-19 може вдарити не тільки по серцево-судинній системі, але і по психіці пацієнта.

Перехворілі коронавірусом українці масово скаржаться на проблеми зі здоров'ям, які виникають вже після номінального одужання. Серед найпоширеніших скарг - серцево-судинні ускладнення, хвороби печінки, нирок, легенів і скарги на стрибки артеріального тиску.

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Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Лікарі відзначають, що передбачити наслідки хвороби складно. Можна обійтися без будь-яких ускладнень навіть перехворівши складною формою, а можна місяцями "відходити" від легкого протікання хвороби.

Ті, хто перехворів, в основному скаржаться на порушення почуття смаку (солоне здається солодким і навпаки. – ред.), відсутність нюху, непереносимість певних продуктів харчування, рясну пітливість, погану фізичну форму, ураження легень на рівні до 20%, кашель, безсоння, скачки артеріального тиску і температури від 35,5 до 37, і навіть депресію аж до суїцидальних настроїв. Все це може турбувати людей до 3-4 тижнів або місяців після нібито одужання.

Киянка Марія поділилася з журналістами історією хвороби своїх рідних. 70-річні батьки перехворіли коронавірусом у грудні минулого року. У мами хвороба спровокувала спочатку мікроінсульт, а через кілька тижнів почалися проблеми з адекватністю.

"Вона начебто як все розуміє, але може в суп замість солі цукру насипати. Мовляв, переплутала. Або ж розуміє, що треба лікарю зателефонувати, але не дзвонить. Питаю, чому? Знизує плечима. Дуже дивна поведінка. Боюся, як би вона у вікно не пішла", - розповіла жінка.

Подібні стани провідний інфекціоніст України Ольга Голубовська пояснює постковідним синдромом. Що з ним робити і як привести себе у форму – поки що точно не знає ніхто в світі.

"Це велика трагедія, з такими пацієнтами треба працювати. У мене був один досить міцний фізично, і він розповідав про постійне непереборне бажання взяти простирадло і задушити себе. Коронавірус - дуже важке і виснажливе захворювання, в якому люди знаходяться по місяцю-два. Ті, хто цього не бачать, просто не розуміють", – зазначала вона в коментарі журналістам.

За словами сімейного лікаря Наталії, яка лікує пацієнтів від COVID-19 останні 9 місяців, в основному перехворілі відчувають довгу-довгу слабкість; пітливість: коли трохи збільшив темп ходьби - і вже мокрий. Потім йде задишка, запаморочення і шум у вухах. Однак тут все індивідуально.

"Хтось переніс і забув, а хтось лікується і лікується. Найчастіше в моїй практиці ще - фіброз ураженої частини легенів. Він не завжди відчутний, якщо людина не займається спортом. Зазначаємо порушення функції печінки, навіть якщо не було гори антибіотиків. Рідше - тихо протікають вірусні міокардити (ураження серця. - ред. – , коли починається аритмія і серцева недостатність. Ну і депресії, тривоги, страхи. Що робити з такими пацієнтами – мені, як сімейнику, не завжди зрозуміло. А з психіатрами у нас важко, їх мало", - пояснила лікар.

На думку львівського лікаря Тараса Жиравецького, найчастіше коронавірус піднімає у перехворілих "сплячі" хронічні хвороби. Він як провокатор, починає розгойдувати весь організм, вражаючи легені, центральну нервову систему. З'являється безсоння і головні болі.

Найчастіше лікарі радять перехворілим побільше гуляти на свіжому повітрі для відновлення рівня сатурації в крові і роботи легенів, відпочивати, не перенапружувати себе фізично. До спорту, наприклад, повертатися як мінімум через місяць після закінчення хвороби. І то дуже акуратно, щоб не спровокувати серцево-судинні проблеми або ще гірше – неврологічні ускладнення.

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Автор: УНІАН