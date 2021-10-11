В Україні зростає як число нових випадків зараження, так і кількість госпіталізацій.

Нинішня хвиля COVID-19 в Україні почалася раніше, ніж прогнозували у Міністерстві охорони здоров'я.

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За словами очільника українського МОЗ, нинішня хвиля заражень в Україні почалась раніше, ніж прогнозували в міністерстві, і за своєю інтенсивністю вона вже наближається до показників осені 2020-го. Сьогодні в Україні щодня реєструють по 16-17 тис. випадків COVID-19.

"Це високі показники захворюваності", - наголошує міністр. При цьому в Україні зростає як число нових випадків заражень, так і кількість госпіталізацій.

"Нова циркуляція вірусу, яка і призвела до цієї хвилі, передусім шукає імунонезахищених людей - тобто тих, хто не перехворів на COVID-19, або тих, хто не вакцинований", - пояснює Віктор Ляшко.

Читайте такожВ Україні вже 16 областям загрожує "помаранчева" зона (відео)

Ситуація із коронавірусом в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні минулої доби було виявлено 8 тис. 832 випадків COVID-19, зокрема, захворіли 863 дитини та 78 медпрацівників.

З коронавірусною хворобою було госпіталізовано2 тис. 672 особи, померли – 207, одужали – 2 тис. 053 особи. Було зроблено 52 тис. 064 тестувань.

Автор: Леся Лещенко