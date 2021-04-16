Медикам довелося заново сформувати шлунково-кишковий тракт хлопчика.

У Львові протягом року лікували немовля з численними вродженими вадами.

Як повідомили у Львівській міській раді, хлопчик рік лікувався у відділенні хірургії вроджених вад розвитку у Львівській міській дитячій лікарні на вулиці Пилипа Орлика.

Читайте такожУ Запоріжжі провели унікальну операцію з пересадки органів донора посмертно чотирьом пацієнтам (відео)«Виписуємо додому нашого Данилка, який народився на 33-му тижні вагітності з численними вродженими вадами. У хлопчика були атрезії шлунку, стравоходу з трахеостравохідною норицею, дванадцятипалої кишки, прямої кишки і товстого кишківника, аноректальна вада. Серед іншого, у Данилка серце з правого боку, тобто має дзеркальне розташування органів та специфічну судинну систему», - розповіла завідувачка відділення хірургії вроджених вад розвитку міської дитячої лікарні Галина Курило.

За її словами, на сьогодні хлопчику вже повністю завершили корекцію внутрішніх органів. Йому успішно провели п’ять реконструктивних операцій, і після року лікування у дитячій лікарні Данилко їде здоровий додому.

У міськраді нагадали, що одноденне немовля рік тому лікарі-хірурги дитячої лікарні оперували 10 годин поспіль, заново сформувавши йому шлунково-кишковий тракт.

«У дитини були настільки делікатні, ніжні тканини, що лікарі використовували нитки з шістьма-сімома нулями, бо товстіші просто прорізали тканини. Це була чітко відпрацьована і до дрібниць синхронна співпраця хірургів та анестезіолога», - розповіли у відомстві.

Медики зізнаються, що то була одна з найважчих операцій за весь час їхньої роботи.

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Автор: Мирослава Бзікадзе