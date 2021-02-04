Під Полтавою у селі Нова Михайлівка померла 19-річна вихователька. Причини раптової смерті поки невідомі.
Про це повідомляє місцевий сайт Коло.
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За словами очевидців, вона тільки встигла сказати «Мені щось погано» і знепритомніла. Трагедія сталася на робочому місці.
Колеги пробували реанімувати молоду виховательку, але всі зусилля виявилися марними.
Дівчина працювала у дитячому садку з 18 років. Протягом всього часу скарг на здоров’я у неї не було.
Медики по приїзду вже констатували смерть. Причини встановлюватиме патологоанатом.
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