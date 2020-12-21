Медикиня зазначила, що на даний час вже відомі сім великих груп коронавірусу.

Поява нового варіанту COVID-19 є результатом закономірного процесу еволюції коронавірусу.

Про мутації вірусу розповіла епідеміологиня, експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я Наталія Виноград в ефірі каналу "Україна 24". Вона зазначила, що на даний час вже відомі сім великих груп коронавірусу.

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"Це закономірний процес еволюції вірусу, який зайшов в нову популяцію — людей, і довгий час він змінюється. На даний час вже відомі сім великих груп, які значно відрізняються в динаміці за багатьма параметрами, і кожен раз вірусологічний моніторинг дає нам можливість побачити ці мутації та деяким чином навіть передбачити їхню небезпеку. Але більшість з них ще вивчається, в тому числі й нова мутація, яка незрозуміла і непрогнозована", — сказала вона.

Експерт відповіла, чи допоможе масова вакцинація убезпечитися від нового штаму коронавірусу.

"Сьогодні вивчаються два моменти, які дуже важливі. У британських лабораторіях вже виділили вірус, і дивляться, як цей вірус буде блокуватися, по-перше, антитілами тих, хто вже перехворів, і по-друге, антитілами людей, які були вакциновані. Коли завершаться ці дослідження, все встане на свої місця", — сказала вона.

Новий штам коронавірусу COVID-19

19 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні та на південному сході Англії з неділі запроваджується новий, четвертий рівень обмежень через появу штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це фактично означає повний локдаун.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим за відомий вченим варіант.

У Міністерстві охорони здоров'я України зазначили, що поява нового варіанту коронавірусу очікувана і не є приводом для занепокоєння.

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Автор: Андрій Василюк