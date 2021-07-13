У разі успіху американська компанія NRx Pharmaceuticals також візьме на себе комерціалізацію препарату.

Ізраїльську вакцину випробують в Україні та Грузії / фото REUTERS

Третій етап клінічних випробувань нової ізраїльської вакцини від коронавірусу Brilife буде проведено в Ізраїлі, Грузії та Україні. Щеплення експериментальним препаратом отримають добровольці.

Як повідомляє The Times of Israel, Ізраїльський Інститут біологічних досліджень, який працює під патронатом Міністерства оборони, оголосив, що домовився з американською компанією NRx Pharmaceuticals про проведення досліджень.

NRx Pharmaceuticals має провести фінальний етап клінічних випробувань в Україні, Грузії та Ізраїлі. У дослідженнях будуть задіяні десятки тисяч добровольців.

У разі успіху американська компанія також візьме на себе комерціалізацію препарату.

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В Міністерстві оборони Ізраїлю угоду зустріли з натхненням. Глава військового відомства Бені Ганц підкреслив, що вона дозволить Ізраїлю самостійно виробляти вакцину від COVID, адже пандемія, вочевидь, нікуди не дінеться.

Директор NRx Pharmaceuticals Хаїм Гурвітц заявив, що ізраїльські вчені прагнуть створити вакцину, яку можна буде швидко і дешево масштабувати, забезпечуючи потреби як розвинених країн, так і країн, що розвиваються.

Інститут біологічних досліджень успішно завершив першу фазу випробувань вакцини в грудні, зараз проходить другий етап. Відомо, що препарат відноситься до класу векторних вакцин (подібно вакцині AstraZeneca).

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Автор: Дмитро Захаров