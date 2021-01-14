У Міністерстві охорони здоров’я планують збільшити кількість ліжко-місць та операційних у цій лікарні.

У 2021 році на дооснащення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» буде спрямовано 1,2 млрд гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

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«У цьому році науково-дослідне спеціалізоване відділення в лікарні «Охматдит» чекатиме на 1,2 млрд гривень, що будуть спрямовані на дооснащення цього закладу», - заявила вона.

За словам Шаталової, у 2020 році в новому корпусі лікарні пролікувалось близько 20 тисяч дітей. «При повному запуску ця кількість зросте до 32 тисяч. Нині у закладі встановлено 650 ліжок, планується 789. Шість операційних, які ми маємо зараз, збільшаться вдвічі. 10 тисяч операцій перетворяться на 18 тисяч», - додала заступниця міністра.

Також, за її словами, 332 млн грн передбачається направити на розвиток Інституту серця МОЗ.

«Додатково ми маємо фінансування від Світового банку і розпочинаємо другу фазу реалізації проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі в людей», - обсяг відповідає приблизно 50 млн доларів США для хірургії одного дня та інсультних відділень наших опорних лікарень», - зазначила Шаталова.

Як повідомляв УНІАН, будівництво другого нового корпусу національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" було завершено на початку квітня 2020 року. 29 липня його відкрили за участю керівництва держави та МОЗ України.

Довідка УНІАН. Будівництво нового лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «Охматдит» було відновлено у 2016 році після замороження у 2013 році. У 2018 році було завершено будівництво першого пускового комплексу закладу з діагностичними відділеннями. Того ж року розпочалося будівництво другого комплексу на 40 відділень, в тому числі Центру дитячої гематології, онкології і трансплантації кісткового мозку, а також планувалося розширити відділення трансплантації кісткового мозку та інтенсивної мегадозової хіміотерапії і вдвічі збільшити кількість операційних.

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Автор: Костянтин Гончаров