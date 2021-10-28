Літнім людям дозволили виходити на вулицю тільки за вакциною від коронавірусу, продуктами або щоб винести сміття.

Підконтрольна Росії "влада Криму" ввела обов'язкову самоізоляцію для літніх людей з хронічними захворюваннями старше 60 років без щеплення від COVID-19.

Про це 28 жовтня повідомили на сайті окупаційної "влади".

У документі не вказано термін дії незаконного указу - його ввели до особливого розпорядження. У зв'язку з цим літнім кримчанам заборонили залишати житло, крім випадків винятків: вийти для вакцинації від коронавірусної інфекції, за продуктами або винести сміття.

Крім того, окупанти перевели літніх громадян на віддаленку і призупинили для них пільговий проїзд.

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Нагадаємо, що зараз Росія переживає черговий спалах коронавірусу. За минулу добу в країні було побито відразу два рекорди: за кількістю тих, хто заразився за добу (40 096) і помер від наслідків інфекції (1159). Загалом в Росії від початку пандемії зареєстровано майже 8,4 млн випадків коронавірусу і понад 235 тис.смертей.

Як вже повідомляв УНІАН, на цьому тлі голова Всеукраїнського респіраторного клубу Євген Симонець закликав Кабінет Міністрів України закрити кордон з РФ.

Автор: Станіслав Кожемякін