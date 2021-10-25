Разом з тим, для тих, хто працює, доручення передбачає переведення на дистанційну роботу.

Президент Росії Володимир Путін доручив відправити на самоізоляцію росіян старше 60 років, які не пройшли вакцинацію від COVID-19. Для тих, хто працює, доручення передбачає переведення на дистанційну роботу.

Зокрема, такий пункт міститься в переліку доручень за підсумками наради з членами уряду, йдеться на сайті Кремля.

"Рекомендувати вищим посадовим особам суб'єктів Російської Федерації ... введення самоізоляції для невакцинованих проти коронавірусної інфекції (COVID-19) громадян у віці старше 60 років", - йдеться в документі.

Крім того, росіян старше 60 років без вакцинації та з хронічними захворюваннями рекомендується перевести на дистанційний режим роботи.

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Зазначимо, як писав УНІАН, коронавірус б'є усі можливі антирекорди в Росії.

Так, за останню добу в Росії виявлено 37 930 випадків COVID-19 в 85 регіонах, з них 3 387 (9,0%) - активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби.

Всього в країні COVID-19 виявлено у 8 279 573 осіб в 85 регіонах. За весь період в Росії від коронавірусу померло 231 669 осіб.

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Автор: Вікторія Гордієнко