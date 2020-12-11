Рідні чоловіка, який отримав травму несумісну з життя, погодилися, щоб він став донором для 4 людей.

В Україні вперше провели трансплантацію нирки трирічній дитині. Операцію провели пацієнтці Національного Інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова.

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Про це розповіла засновниця ГО "Всеукраїнська платформа донорства "iDonor" Ірина Заславець на своїй сторінці у Facebook.

Донором нирки став 38-річний чоловік, якому після важкої черепно-мозкової травми діагностували смерть мозку.

Зазначається, що влітку у дівчинки раптово розвинулася гостра ниркова недостатність.

"Перитонеальний діаліз був неефективним, показники були завищені в кілька разів. Час від часу маля змушені були підключати до гемодіалізу, але в такому віці це дуже і дуже погано... Вночі Владислав Закордонець з командою видалили вражені інфекцією нирочки, катетер і встановили дівчинці донорську нирку. Вона працює", – розповідає Ірина Заславець.

За її словами, рідні чоловіка, який отримав травму несумісну з життя, погодилися, щоб він став донором для 4 людей.

"3-річна дівчинка і 50-річний житель Київської області отримали по нирочці, печінку пересадили 59-річному чоловікові. Що ж до серця – тут теж несподіванка. Від опівночі воно б'ється в грудях 34-річного чоловіка", – зазначає Заславець.

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Автор: УНІАН