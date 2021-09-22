Вчителів зобов’яжуть показувати або сертифікат вакцинації, або довідку, що вони впродовж останніх півроку перехворіли, або негативний ПЛР-тест.

У Львові після переходу до "жовтого" рівня епідемічної небезпеки працюватимуть усі школи.

Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, про це заявив мер міста Андрій Садовий.

"Ми прийняли соломонове рішення: усі школи у Львові будуть працювати, але вчителі повинні показувати або сертифікат вакцинації, або довідку, що вони впродовж останніх півроку перехворіли, або негативний ПЛР-тест. Ми не можемо розбалансувати навчальний процес, тим більше, що ми не знаємо, що нас чекає через місяць-два. Ми завжди ще можемо перейти на онлайн-навчання. Дистанційна освіта не дає ефекту, тому наразі використовуємо кожен день очного навчання, дотримуючись всіх норм безпеки", - пояснив він.

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На думку Садового, рішення уряду про те, щоб працювали тільки ті школи, де 80% вчителів та персоналу є вакцинованими, в принципі, нереальне, адже Україна досить пізно, порівняно з країнами ЄС, почала вакцинацію.

Як повідомляв УНІАН, з опівночі 23 вересня в Україні встановлюється "жовтий" рівень епіднебезпеки.

За даними Львівської ОДА, у випадку запровадження "жовтої" зони у регіоні зможуть працювати у звичному режимі лише понад 10% шкіл, у інших – будуть вимушені канікули.

Автор: Світлана Макринська