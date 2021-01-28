За словами експерта, найменше занепокоєння у метеочутливих людей викликає паніку і страх, що провокує викид адреналіну, звуження судин, і підвищення артеріального тиску.

За прогнозом Укргідрометцентру, протягом доби 28 січня в деяких областях України очікується істотне погіршення погодних умов і сильні снігопади. Кардіолог Ольга Молчанова розповіла, як можна пережити екстремальну зміну погоди.

Згідно з твердженням фахівця, необхідно дотримуватися домашнього режиму, відпочивати слід, піднімаючи ноги, рекомендується вживати чай з м'ятою або мелісою, абстрагуватися від новин і своєчасно приймати ліки, призначені медиком, пишуть Newsyou.info.

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Лікар повідомила, що особливо обережними повинні бути люди, у яких спостерігаються захворювання серця і судин, а також літнім. Якщо людина недавно пережила інсульт або інфаркт, то йому слід дотримуватися домашній режим. При необхідності поповнити запас їжі і ліків варто звернутися в доставку або попросити рідних.

Людям, у яких спостерігаються серцево-судинні захворювання, літні, які перенесли інсульт або інфаркт, повинні відпочивати хоча б 5-10 хвилин протягом дня. Позу варто приймати таку, щоб ноги були трохи вище положення тіла. Завдяки цьому можна розслабитися і заспокоїтися.

За словами експерта, найменше занепокоєння у метеочутливих людей викликає паніку і страх, що провокує викид адреналіну, звуження судин, і підвищення артеріального тиску.

Щоб уникнути подібних наслідків необхідно пару днів провести в більш розслабленому режимі. Протягом декількох днів рекомендується відмовитися від кави, варто віддати перевагу воді і чаю. При цьому в напій можна додати листя м'яти і меліси. Дані рослини мають легку заспокійливу дію.

Також не рекомендується протягом дня дивитися новини про кримінал і не хвилюватися щодо світових проблем. Ліки, які були призначені медиком, варто приймати за планом. Додавати щось до лікування необхідно лише після консультації з фахівцем.

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Автор: УНІАН