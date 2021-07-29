Його мучили нестерпні болі.

У Вінниці помер від менінгіту чоловік, який прийшов у стоматологію із зубним болем.

Про це пише 33-й Новини.

Так, Віктор звернувся до Вінницької стоматологічної поліклініки через зубний біль.

"Там йому надали допомогу. Але замість покращення - знесло всю щоку та почали мучити нестерпні головні болі", - пише видання.

Читайте такожЧи загрожує Україні новий жорсткий карантин: у МОЗ розповіли подробиціПізніше чоловіка госпіталізували до першої інфекційної Вінницької лікарні.

Йому діагностували менінгіт, він потрапив у реанімацію.

У свій день народження, 28 липня, Віктор помер. Йому мало виповнитися 52 роки.

Його родичі ще не повідомляли, чи звертатимуться вони до поліції щодо дій стоматолога, які могли призвести до смерті.

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Автор: Людмила Жерновська