У Вінниці помер від менінгіту чоловік, який прийшов у стоматологію із зубним болем.
Про це пише 33-й Новини.
Так, Віктор звернувся до Вінницької стоматологічної поліклініки через зубний біль.
"Там йому надали допомогу. Але замість покращення - знесло всю щоку та почали мучити нестерпні головні болі", - пише видання.
Читайте такожЧи загрожує Україні новий жорсткий карантин: у МОЗ розповіли подробиціПізніше чоловіка госпіталізували до першої інфекційної Вінницької лікарні.
Йому діагностували менінгіт, він потрапив у реанімацію.
У свій день народження, 28 липня, Віктор помер. Йому мало виповнитися 52 роки.
Його родичі ще не повідомляли, чи звертатимуться вони до поліції щодо дій стоматолога, які могли призвести до смерті.