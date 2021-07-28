Хлопець сам попросив викликати медиків. Його друзі кажуть, що дзвонили на "103", "102" та "101", але безрезультатно.

У Дрогобичі Львівської області помер 16-річний Гліб Гаркуша. Хлопець поранився об металеву огорожу і стік кров'ю в очікуванні "швидкої", яка, за словами друзів та матері померлого, навіть не відповіла на дзвінок.

Про цю історію пише місцеве видання "Медіа. Дрогобиччина".

Трагедія сталася 12 липня в центрі міста, за словами друзів загиблого, близько 22:20: юнак перелазив через паркан і пошкодив ногу.

Мама хлопця впевнена, що її сина можна було врятувати, якби йому вчасно надали медичну допомогу, однак друзі Гліба не змогли додзвонитися на жодну з екстрених служб.

"Гліб перелазив через металевий паркан, штахета під вагою деформувалася у трубу і пошкодила синові ногу аж до кістки. Гліб відразу ж попросив друзів викликати йому "швидку" (він ще хвилин 5-7 залишався при свідомості). Один із товаришів зміг перебратися до сина за паркан, наказавши іншим негайно телефонувати на "103", а сам намагався надати допомогу. Та хлопці ніяк не могли додзвонитися. Виклики йшли на "101", "102", "103", але безрезультатно", - розповіла жінка.

За її словами, лише за 7 хвилин після трагедії хлопцям вдалося зв'язатися із call-центром пожежників, а ті намагалися допомогти вийти на "швидку". О 22:45, коли минуло вже понад 20 хвилин з моменту поранення, до хлопців подзвонили з анонімного номера і представилися, як служба невідкладної медичної допомоги.

"У Гліба на той час уже було дуже важке дихання, та оператор замість того, щоб скоординувати дії хлопців та дати покрокову інструкцію, як діяти, почав виставляти претензії, мовляв, там приватна територія і "швидка" туди не зможе потрапити. ... Коли прибула бригада медиків, Гліб був уже мертвий. Лікар навіть не вийшов зі службового автомобіля, а медична сестра бідкалася, що вона не зможе перелізти через паркан", - каже мати.

Вона також стверджує, що не було залучено жодних служб, які б могли організувати доступ до сина - цим займалися самі діти, які викликали своїх родичів. Матері ж близько 00:00 зателефонували з поліції.

"Я переконана, якби моєму сину вчасно надали медичну допомогу, трагедії б не сталося! Це ж самий центр міста, тут їхати лише кілька хвилин", - вважає жінка.

У Львівському обласному Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за цим фактом уже створено комісію і триває службове розслідування. За словами в.о. генерального директора Центру Андрія Васько, 12 липня о 22:31 на лінію 103 надійшов телефонний дзвінок від співробітника 101, який повідомив, що у Дрогобичі на вулиці Бориславській невідомий порізав ногу чи руку. Зі слів співробітника 101, до нього зателефонували, адже не могли додзвонитись на 103.

"Оскільки співробітнику 101 були невідомі обставини травми та чітке місце виклику, він продиктував номер телефону додзвонювача, на який перетелефонував диспетчер 103 для уточнення адреси виклику та стану пацієнта. О 22:37 виклик був переданий до виконання бригаді, яка о 22:42 прибула за вказаною адресою", - розповів Васько.

За його словами, на місці виклику бригаді повідомили, що потерпілий перебуває на огородженій парканом прибудинковій території. Оскільки периметр території був закритий, висота і гострий край паркану з металу не давали можливості потрапити на територію, бригада, за словами Васька, повідомила про це службу 101 та 102 та кілька хвилин очікувала аварійного відкриття замка.

"Потрапивши на територію, бригада виявила тіло чоловічої статі зі слідами масивної кровотечі в паховій ділянці у проекції магістральних судин. Реанімаційні заходи не проводились у зв'язку з констатацією біологічної смерті на момент прибуття бригади. Питання неможливості додзвонитися на лінію 103, що висвітлюється в соціальних мережах, потребує більш детального вивчення, працює комісія по Центру", - зазначив в.о. гендиректора.

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Автор: Катерина Комолова