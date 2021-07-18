Пожертва понад 2 млн доз вакцини демонструє, що США підтримують народ України / фото REUTERS

Надання Україні понад 2 млн доз вакцини від COVID-19 Moderna демонструє підтримку Сполученими Штатами Америки українців.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Посольства США в Україні.

"Сьогодні в Україну надійшло 2000040 доз вакцини Moderna американського виробництва, що є частиною прямої пожертви з боку США шляхом COVAX, призначеної для порятунку життів та побудови безпечнішого світу", - йдеться в заяві.

У посольстві наголосили, що пожертва понад 2 млн доз вакцини від COVID-19 ще раз демонструє, що Сполучені Штати підтримують народ України.

Від самого початку пандемії Сполучені Штати тісно співпрацювали з Україною, виділивши - на додаток до американських внесків у глобальний механізм COVAX - понад 55 млн доларів на підтримку загальнонаціональної відповіді України на COVID-19.

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"Як сказав президент Джо Байден, Сполучені Штати прагнуть піднести міжнародні зусилля з вакцинації на такий же рівень терміновості, який ми продемонстрували вдома. Це унікальний момент в історії, і США продовжуватимуть робити все можливе, щоб побудувати світ, який буде безпечнішим та більш захищеним від загрози інфекційних хвороб", - підкреслили американські дипломати.

Вакцина від коронавірусу в Україні

  • Сьогодні, 18 липня, Україна отримала 2 млн доз вакцини Moderna. Препарат надано урядом США через глобальну ініціативу COVAX. Вакцина з цієї поставки призначена для організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.

  • Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що після повного курсу щеплення Moderna можна буде отримати міжнародний сертифікат. Повний курс передбачає введення двох доз вакцини з інтервалом у 28 днів.

  • Кампанія по вакцинації в Україні почалася 24 лютого.
  • Зараз щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в індійському Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.
  • З 29 травня року в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення.

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Автор: Вікторія Токарєва