Сполучені Штати допомагають Україні подолати наслідки пандемії, йдеться в заяві посольства.

Надання Україні понад 2 млн доз вакцини від COVID-19 Moderna демонструє підтримку Сполученими Штатами Америки українців.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Посольства США в Україні.

"Сьогодні в Україну надійшло 2000040 доз вакцини Moderna американського виробництва, що є частиною прямої пожертви з боку США шляхом COVAX, призначеної для порятунку життів та побудови безпечнішого світу", - йдеться в заяві.

У посольстві наголосили, що пожертва понад 2 млн доз вакцини від COVID-19 ще раз демонструє, що Сполучені Штати підтримують народ України.

Від самого початку пандемії Сполучені Штати тісно співпрацювали з Україною, виділивши - на додаток до американських внесків у глобальний механізм COVAX - понад 55 млн доларів на підтримку загальнонаціональної відповіді України на COVID-19.

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"Як сказав президент Джо Байден, Сполучені Штати прагнуть піднести міжнародні зусилля з вакцинації на такий же рівень терміновості, який ми продемонстрували вдома. Це унікальний момент в історії, і США продовжуватимуть робити все можливе, щоб побудувати світ, який буде безпечнішим та більш захищеним від загрози інфекційних хвороб", - підкреслили американські дипломати.

Вакцина від коронавірусу в Україні

Сьогодні, 18 липня, Україна отримала 2 млн доз вакцини Moderna. Препарат надано урядом США через глобальну ініціативу COVAX. Вакцина з цієї поставки призначена для організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що після повного курсу щеплення Moderna можна буде отримати міжнародний сертифікат. Повний курс передбачає введення двох доз вакцини з інтервалом у 28 днів.

Кампанія по вакцинації в Україні почалася 24 лютого.

Зараз щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в індійському Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

З 29 травня року в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення.

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Автор: Вікторія Токарєва