Рятувальний процес тривав півтори години.

На Рівненщині медики швидкої ввечері 30 серпня вивели зі стану клінічної смерті однорічну дитину.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у комунальному підприємстві "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Рівненської обласної ради, подія сталася в місті Дубно. О 21-й годині 30 серпня до медиків звернулася місцева мешканка з інформацією про те, що в її доньки віком 1 рік та два місяці температура 39°C, а шкіра посиніла.

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"Дитина була у стані клінічної смерті. Медики негайно розпочали реанімаційні заходи. Вони тривали півтори години. Завдяки злагодженим діям бригади Дубенської станції ШМД вдалося повернути до життя однорічну дівчинку. Попередній діагноз: стан після клінічної смерті", - зазначається у повідомленні центру.

Після надання допомоги дитину транспортовано до реанімаційного відділення Дубенської міської лікарні.

Раніше підліток із Запоріжжя пережив клінічну смерть під час уроків. Поки їхала "швидка", 16-річного учня реанімували шкільний лікар та вчитель. Їм тричі вдавалось запустити йому серце.

Автор: Петро Хромих