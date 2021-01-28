Хлопця вдалося врятувати, але він досі на апараті ШВЛ.

Клінічну смерть під час уроків пережив підліток із Запоріжжя.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як зазначається, поки їхала швидка, 16-річного учня реанімували шкільна лікар та вчитель. Їм тричі вдавалось запустити йому серце.

Зараз за життя хлопця борються уже лікарі в стаціонарі. Кажуть, якби не вчасно надана допомога, врятувати його не змогли б.

Відомо, що у хлопця не було хронічних захворювань. Що саме сталося із підлітком - поки невідомо.

Хлопець досі у медикаментозному сні на штучній вентиляції легенів.

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Автор: УНІАН