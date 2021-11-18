Це дозволить оперативно використати 800 млн грн, які нещодавно Верховна Рада виділила на закупівлю кисневих станцій для лікарень.

Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє під час дії карантину проводити за спрощеною процедурою закупівлі по роботам та послугам, пов’язаних з проектуванням та встановленням кисневих станцій.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект "Про внесення зміни до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про публічні закупівлі" щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" №6293 за основу та в цілому проголосували, відповідно, 337 та 339 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Як заявила заступник голови парламентського Комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, прийняття закону необхідно, щоб оперативно використати 800 млн грн, які нещодавно Верховна Рада виділила на закупівлю кисневих станцій для лікарень.

Читайте такожКисень для хворих на COVID-19 в Україні: озвучено шокуючі цифри"Щоб встигнути закупити та встановити ці станції в 2021 році, закупівлі мають відбутися за спрощеною процедурою. Я нагадаю, що спрощена процедура триває не більше десяти днів та не передбачає оскарження. І в критичній ситуації, яка сьогодні склалася з кількістю хворих на ковід та з заповненістю лікарень, ми не можемо зволікати ні секунди", - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект щодо внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік", який передбачає виділення додаткових 800 млн грн на проектування та встановлення кисневих станцій.

Законом збільшено на 800 млн грн доходи загального фонду державного бюджету за кодом бюджетної класифікації 14070000 "Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів".

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Дмитро Шварц