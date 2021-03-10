Рік з ковідом змінив нас кардинально. Ми навчилися віддалено працювати та вчитися, купувати товари в інтернеті і навіть - "ходити" онлайн до лікарів.

І саме для відвідування лікарів онлайн в Україні створена клініка, що працює у повністю новому форматі та спеціалізується на телемедичних консультаціях. Нову smart клініку Здорро засновано однією з найбільших світових телекомунікаційних компаній - Vodafone.

На сьогодні в Здорро найбільша в Україні база лікарів, які консультують віддалено.

Прийом у Здорро ведуть понад 1100 фахівців і число їх постійно зростає. Ви можете ;вибрати лікаря зі 130 медичних спеціальностей. Зауважте, що smart клініка Здорро пропонує вам не тільки розмову з лікарем онлайні, це майданчик для повноцінних медичних консультацій зі зручним інтерфейсом, де є можливість:

​відкрити особистий кабінет пацієнта, в якому буде фіксуватися історія звернень та результати консультацій;

​знайти і вибрати лікаря за фахом, рейтингом та відгуками;

​записатися на прийом у зручний час;

​отримати онлайн консультацію в текстовому або відео форматі з висновками лікаря;

​запросити альтернативну думку у профільних фахівців.

Завдяки тому, що Smart клініка Здорро працює в кожному українському місті чи селі, де є інтернет, ви можете консультуватися у провідних фахівців з усієї України. І не потрібно їхати в обласний центр або столицю. Це особливо цінне, коли потрібно отримати так звану другу думку - консультацію фахівця вищого рівня кваліфікації.

Як зареєструватися в Здорро?

Більше дізнатися про клініку та зареєструватися дуже просто - на сайті Здорро.

Додатковим критерієм, який допоможе вам обрати фахівця, є рейтинг, який залежить від стажу лікаря і вченого ступеня: серед фахівців клініки багато практикуючих кандидатів і докторів медичних наук. Окрім того, Smart клініка Здорро дає можливість отримати разову консультацію лікаря.

При заснуванні Smart клініки Здорро Vodafone поставив завдання - створити перше в Україні повноцінне рішення, яке об'єднає телемедицину і напрацювання Vodafone в сфері BigData аналітики, IoT-сервісів та застосуванні штучного інтелекту. І наступним етапом роботи клініки Здорро стане підключення онлайн-аптек, лабораторій та чат-бота з елементами штучного інтелекту, який допоможе людям самостійно слідкувати за станом свого здоров'я і, в разі необхідності, звертатися за медичною консультацією.

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Автор: УНІАН