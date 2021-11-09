В системі освіти на сьогодні ще не вакциновані 10% працівників.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет не бачить доцільності відтермінувати відсторонення невакцинованих освітян від роботи.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова на ICTV"

Він зазначив, що в системі освіти 1 мільйон 160 тисяч працівників, з них 835 тисяч вакциновані хоч би однією дозою, ще 200 тисяч повністю вакциновані, а 120 тисяч на сьогодні ще не вакциновані.

При цьому він додав, що в загальній середній освіті – невакциновані 7%. За його словами, серед них можуть бути ті, хто має протипоказання.

Читайте такожПо смертності від COVID-19 ще будуть реєструвати високі цифри - ЛяшкоМіністр наголосив, що жодна школа не закривалась. Також він нагадав, що три тижні тому в більшості шкіл розпочалися планові канікули.

За його словами, на канікулах перебувають 966 шкіл з 13 922, а 7325 – на дистанційному навчанні. 5631 школа працює очно.

Шкарлет зазначив, що профспілка освітян просить на місяць відтермінувати обмеження і відсторонення невакцинованих викладачів.

"Але знаєте, я прибічник того, що якщо 7% невакциновані і вакцини в країні вистачає, то чому ми маємо закрити школи і обмежити наших дітей в доступності до освіти?" - зазначив міністр.

Вакцинація від коронавірусу

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Згідно з наказом від 4 жовтня, на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники: центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Згодом Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ планує ще двічі розширювати перелік професій, працівники яких мають обов’язково вакцинуватися від COVID-19.

Зазначимо, що записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800602019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Надя Пришляк