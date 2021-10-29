Поріг щеплення у 80% працівників шкіл досягнуто всіма областями країни.

В Україні наразі 90% працівників сфери освіти вакциновано проти COVID-19 однією дозою, 65% - двома.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Інформую вас про показники вакцинації серед працівників шкіл в Україні. На сьогодні одну дозу щеплення від COVID-19 вже отримали майже 90% вчителів. Двома дозами вакциновано понад 417 тис. працівників закладів загальної середньої освіти, або майже 65%", - зазначив він.

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За інформацією міністра, найбільшу кількість вакцинованих хоча б однією дозою освітян демонструють: Київська область – 98,8%; Миколаївська – 98%; Харківська – 95,5%; Хмельницька – 94,1%; Донецька – 93%.

При цьому Шкарлет зауважив, що поріг щеплення у 80% працівників шкіл (повний та неповний цикл вакцинації) досягнуто всіма областями країни.

"Вакцинація залишається єдиним і найдієвішим способом знизити ризики захворювання на COVID-19. Щеплення гарантує легший перебіг хвороби, а також право на офлайн-навчання дітей. Я звертаюся до кожного освітянина із закликом обрати шлях вакцинації. Заради свого здоров’я. Заради безпеки рідних та учнів", - написав міністр.

Нагадаємо, епідеміолог Тетяна Чумаченко пояснила, що українці дезорієнтовані через інформаційний хаос з приводу вакцинації, який з'явився в ЗМІ, а також у заявах політиків.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Інна Андаліцька