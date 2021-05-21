З компанією Pfizer підписано контрактів на 21,2 млн доз вакцин, з них - 1,2 млн доз в рамках ініціативи COVAX.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про деталі поставок та кількість вакцин від коронавірусу в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів під час години запитань до уряду у парламенті.

"Стосовно підписаних контрактів. З компанією Pfizer підписано контрактів на 21,2 млн доз вакцин, з них - 1,2 млн доз за ініціативою COVAX. По цій ініціативі уже 240 тис. доз поставлено в Україну. До кінця травня має бути поставлено майже 350 тис. доз вакцин, у другому кварталі - 500 тис., інші поставки - в 3 і 4 кварталі відповідно", - сказав Шмигаль.

Читайте такожЛяшко хоче до кінця року вакцинувати від COVID-19 усіх охочихТакож, за його словами, законтрактовано 10 млн доз вакцини Novavax.

"Novavax – 10 млн доз, 4 млн доз – у серпні, потім 2 млн доз щомісячно. AstraZeneca – понад 10 млн доз: 6,8 млн – по COVAX, 2 млн – від Serum-інституту. 1,2 млн доз ми очікуємо з Польщі за домовленістю з Європейською комісією. По сто тисяч нам також обіцяють наші країни-партнери. По 500 тис. від Serum-інституту може бути поставлено в травні, червні та липні, згідно з підписаним контрактом, майже 900 тис. уже поставлено. По Sinovac – 1,9 млн доз. І відповідно також є графік: 26 травня – 500 тис. і ще 200 тис. доз на початку червня", - розповів Шмигаль.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

18 913 людей щеплено проти COVID-19 за добу 20 травня 2021 року. Одну дозу отримали 6 287 людей, повністю імунізовані - 12 626 людини.

Протягом доби працювали 289 мобільних бригад та 382 пункти щеплення.

Станом на 20 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 577 799 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 971 034 осіб, з них отримали 1 дозу – 971 032 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 60 696 осіб. Загалом проведено 1 031 728 щеплень.

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Автор: Леся Лещенко