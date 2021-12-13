За прогнозами РНБО, епідемічна ситуація в Україні на новорічні свята має бути стабільною.

Україна подолала показник у 40% вакцинованих серед дорослого населення. Водночас загроза поширення штаму "Омікрон" все ще існує.

Як повідомляється на сайті глави держави, про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.

За даними уряду, минулого тижня в Україні виявлено 61 тис. нових випадків захворювання на COVID-19, а активних хворих на сьогодні – майже 300 тисяч осіб.

Читайте такожНа сьогодні штаму "Омікрон" в Україні не виявлено - МОЗПрем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що з 7 грудня дев'ять областей вийшли з "червоної" зони, а нині критеріям виходу з неї відповідає Вінницька область, тож розглядатиметься питання щодо її переведення у "жовту" зону.

Він також уточнив, що для мінімізації ризиків для хворих на COVID-19 серед громадян віком від 60 років було внесено зміни до стандартів медичної допомоги щодо коронавірусної хвороби і розширено показання до госпіталізації цієї категорії хворих.

"У зв’язку з наближенням різдвяних і новорічних свят, були ухвалені відповідні накази МОЗ і головного державного санітарного лікаря щодо протиепідемічних заходів під час роботи гірськолижних курортів. Окремо також напрацьовані протиепідемічні заходи під час проведення великих масових заходів", - повідомив Шмигаль.

Водночас, за прогнозами Ради національної безпеки і оборони, епідемічна ситуація в нашій країні на свята має бути стабільною.

Очікується, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може з’явитися в Україні цього тижня.

"Але результати перших досліджень у країнах, де він уже виявлений, свідчать про легший перебіг хвороби", - зауважив секретар РНБО Олексій Данілов.

Штам коронавірусу "Омікрон": що про нього відомо

Новий варіант коронавірусу B.1.1.529 вперше виявлений в Південній Африці 24 листопада. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон".

Цей штам має 32 мутації, що викликає занепокоєння у епідеміологів.

4 грудня у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" не викликав поки жодного випадку смерті майже в 40 країнах, де він був раніше виявлений.

ВООЗ підтвердила, що потрібен час, щоб визначити, наскільки заразний цей штам, чи викликає він важчий перебіг захворювання, і наскільки ефективні методи лікування і вакцини проти нього.

Станом на 9 грудня в Україні не було виявлено випадків COVID-19, викликаних новим штамом "Омікрон".

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Автор: Антоніна Доломанжи