Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав симптоми легкого перебігу COVID-19.
Читайте такожЛікарка пояснила, як змінився перебіг COVID-19 в Україні за останні місяціЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.
"Це коли є невисока гарячка - до 38 градусів, що добре контролюється прийманням жарознижувальних препаратів. Характеризує легкий перебіг ще нежить, сухий кашель без ознак дихальної недостатності. Легкий стан також супроводжується відсутністю шлунково-кишкових проявів, відсутністю змін психічного стану", - сказав Степанов.
За його словами, ускладнення з боку дихальної системи при COVID-19 зазвичай розвивається на другому тижні хвороби.
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