Інфекціоніст закликав вакцинувати всіх бажаючих.

На Україну чекає декілька хвиль сплеску захворюваності на коронавірус через потрапляння нових мутацій захворювання.

Про це попередив лікар-інфекціоніст Віктор Петров, пише "Обозреватель".

"Наприклад, наступна індійська мутація може бути доставлена в Україну разом з студентами-медиками, які вчаться в наших медичних вузах і є громадянами Індії", - заявив він.

За словами лікаря, до осені в Україні варто вакцинувати максимальну кількість людей з груп ризику, щоби вони хворіли легше і не помирали. Він також наголосив на необхідності пришвидшення темпів вакцинації.

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"Потрібно відкрити вакцинацію для усіх бажаючих. Потрібно дати можливість всім лікарям, які практикують – приватна практика, комунальна практика, державні заклади, залізниця – всім медичним установам, які мають спроможність виконувати щеплення, максимально це робити. Тоді ми зможемо вплинути на цей процес і таким чином сформувати колективний напружений імунітет, який дозволить нам почувати себе безпечно", - пояснив експерт.

"Ситуація однозначно буде загострюватися, але ми повинні до цього готуватися вже зараз, поки немає такої гостроти", - резюмував він.

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Автор: Юрій Годован