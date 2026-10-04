Погрози РФ дипломатам у Києві: Матернова розповіла, чи працюватимуть посольства країн ЄС

Катаріна Матернова вважає, що РФ погрожує дипломатам, бо не може досягти переваги на полі бою.

Усі посольства країн Європейського Союзу залишаються працювати у Києві попри російські погрози. Про це у коментарі Суспільному заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Вона наголосила, що ці погрози дипмісіям з боку Росії – розчарування через відсутність переваги на полі бою.

"Ми залишаємося в Києві, і так само залишаються всі інші посольства країн Європейського Союзу. Ми перебуваємо в тісному контакті. Тож ми тут. Консультативна місія ЄС залишається і посольства ЄС також. У нас 25 держав-членів мають посольства в Києві, і всі вони залишаються. Росія робила такі погрози вже кілька разів, і, на мою думку, це ознака розчарування через те, що їм не вдається досягти переваги на полі бою", – сказала Матернова.

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За її словами, попри погрози Росії ЄС не припинить підтримувати Україну.

"Вони намагаються змусити нас менше підтримувати Україну. Але ми, я думаю, лише іще більше налаштовані продовжувати цю підтримку. Існують Віденські конвенції, які регулюють для всього світу питання діяльності дипломатичних місій, і Росії краще не випробовувати їх на міцність", – наголосила дипломатка.

Погрози дипломатам з боку РФ

Попередньо МЗС РФ рекомендувало іноземним громадянам та дипломатам, які перебувають у Києві, покинути українську столицю і взагалі не приїжджати в Україну. Окрім цього, українцям порадили не наближатися до об’єктів військової та адміністративної інфраструктури.

У відповідній заяві російське МЗС зазначало, що російські військові "продовжують систематично завдавати послідовних ударів по об’єктах військового призначення в Києві та інших українських містах" нібито у відповідь на "терористичні дії" України.

Після цього в Євросоюзі відповіли Росії на погрози дипломатам у Києві. Речник Європейської комісії Крістіан Віганд наголосив, що дипломати ЄС продовжують перебувати в українській столиці.

Він також додав, що подібні погрози з боку РФ лунають не вперше і це свідчить про те, що "Кремль програє свою війну і втрачає самовладання".

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