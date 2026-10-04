Росіяни 'захопили' вокзал у Куп’янську-Вузловому, але є нюанс (фото)

Окупанти оприлюднили відео, яке нібито показує військових РФ біля вокзалу. Однак вигляд будівлі на кадрах не відповідає її реальному стану.

У російському інформаційному просторі з’явилося відео, яке має демонструвати присутність російських військових біля залізничного вокзалу в Куп’янську-Вузловому на Харківщині.

На кадрах двоє військових стоять на тлі вокзалу, який виглядає практично неушкодженим. Водночас на фотографіях, зроблених у жовтні 2026 року, будівля має значні пошкодження внаслідок бойових дій, пише АрміяInform.

Є й інша деталь. Під час руху силуети військових та окремі елементи зображення змінюються неприродно. Це може свідчити про використання генеративних технологій.

Відео дня

На штучність відео звернули увагу не лише українські джерела – підробку помітили й окремі російські Z-ресурси.

Водночас саме це відео не може бути доказом повного контролю Росії над Куп’янськом-Вузловим. Станом на кінець вересня російські джерела самі повідомляли про продовження бойових дій у районі населеного пункту.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, Росія зосередила одразу чотири армії на відносно вузькій ділянці фронту усього в 50 км для наступу на місто Добропілля Донецької області. Саме зараз на Донбасі розгортається, ймовірно, найбільша битва російсько-української війни.

Натомість стало відомо, що Сили оборони відновили контроль поблизу Калинового в районі Купʼянська, просунувшись у "сірій зоні" ближче до річки Оскіл. Водночас аналітики повідомляють про наступ РФ біля Василівки та Шевченка, що розташовані на південь від Добропілля. Там противник намагається просуватися до важливого оборонного центру українських військ.

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