Сусіди відхилили прохання України пропустити більше зерна на експорт, - Politico

Польща і Румунія кажуть, що транзит вже вперся в обмеження транспортної інфраструктури, а розбудовувати її ніхто не хоче.

Польща та Румунія відмовляються збільшувати транзит українського зерна через свою територію, попри заклики Києва допомогти вивезти врожай на тлі тривалої блокади Чорного моря. Про це пише Politico.

Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький цього тижня прибув до Брюсселя, де звернувся до колег з ЄС із проханням збільшити обсяги транспортування української аграрної продукції через Європу. За його словами, Україні також необхідні 1,1 млрд євро для покриття зростання вартості перевезень.

"Це дуже, дуже критично", – заявив Висоцький виданню.

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Однак Польща та Румунія, які мають важливу транспортну інфраструктуру для експорту української продукції, не готові розширювати її можливості. Міністр сільського господарства Румунії Барна Танцош пояснив, що інтереси власних фермерів залишаються пріоритетом.

У публікації зазначається, що надлишок українського зерна разом із низьким рівнем води на Дунаї вже створює додаткове навантаження на румунські порти. Водночас Польща заявила, що її інфраструктурне міністерство не планує змін, спрямованих на збільшення транзиту української аграрної продукції.

За словами Висоцького, нині європейськими залізничними, автомобільними та річковими маршрутами вдається вивозити менше половини потенційного обсягу українського експорту. Якщо блокада Чорного моря триватиме, в Україні цього року можуть залишитися до 35 млн тонн зерна.

Румунія водночас намагається оптимізувати логістику та вже домовилася з Україною про спрощення перетину кордону й розвиток залізничних сполучень. Але, як наголошує Танцош, швидко подвоїти пропускну здатність транспорту та портів неможливо.

"Усі знають, що ми не можемо подвоїти кількість потягів, ми не можемо подвоїти пропускну здатність доріг, залізниць і портів. Це те, що є", - сказав він.

Водночас у ЄС не виключають спільної відповіді на проблему. Німеччина також заявила про роботу над посиленням альтернативних маршрутів через нідерландські та німецькі порти.

Politico зазначає, що проблема вже загрожує наступному врожаю України. Через накопичення непроданого зерна фермери можуть залишитися без коштів на посівну. Висоцький попередив: якщо ситуація не зміниться до весни, площа посівів може скоротитися на 35–40%. Водночас наслідки кризи можуть вийти далеко за межі України та Європи й посилити ризики для глобальної продовольчої безпеки.

Проблеми з експортом зерна

Як писав УНІАН, світові ціни на пшеницю різко зросли через обопільну блокаду експорту з Чорного моря та скорочення поставок з Росії й України. Індонезія та інші країни Південно-Східної Азії вже звертаються до Аргентини та Австралії по заміщення українського та російського зерна, але ціни у жовтні все одно підскочили на 25%. Очікується, що вони залишатимуться високими, доки морські шляхи не будуть відновлені, після чого можливе зниження на 20%.

Тим часом Україна заявила про готовність до переговорів із Росією щодо зернового перемир’я, яке передбачало би припинення атак на судна, порти та зерносховища в Чорному морі. Однак Росія відмовляється іти на переговори.

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