72-річний італієць, який помер у кареті "швидкої" медичної допомоги в Чернівецькій області, якого відмовились приймати дві лікарні, хворів на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський.
Медик зауважив, що те, що в пацієнта був коронавірус, встановили сьогодні судмедексперти під час розтину тіла італійця.
"Причина смерті – коронавірус, пневмонія, легенева і серцева недостатність на тлі цукрового діабету", – повідомив Бачинський.
Читайте такожМОЗ розширить перелік професій для обов’язкової вакцинації від коронавірусу
Як раніше повідомляв УНІАН, 13 жовтня у Чернівецькій області у кареті швидкої медичної допомоги помер 72-річний громадянин Італії. Попередньо в нього була хвороба, не пов’язана із коронавірусом. Пацієнта відмовились прийняти дві лікарні через нестачу місць у реанімаціях для людей без коронавірусу. Під час транспортування чоловіка до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівців іноземець помер у кареті "швидкої".
Вас також можуть зацікавити новини:
- Краще отримати реальну довідку про вакцинацію, ніж реальне свідоцтво про смерть - Ткаченко
- Кожен п’ятий дорослий в Україні пройшов повний курс вакцинації від COVID-19 - KSE
- Карантин у Львові стане суттєво суворішим: названо дату