Іноземця хотіли доставити до районної, а пізніше – до обласної лікарні, однак у їхніх реанімація не було місць для людей без коронавірусу.

У Чернівецькій області у кареті швидкої медичної допомоги помер 72-річний громадянин Італії, якого відмовились прийняти у реанімаціях двох лікарень.

Як повідомив УНІАН директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв, це сталося сьогодні вранці.

Він розповів, що медики "швидкої" отримали виклик до хворого у місто Сторожинець. У іноземця було захворювання, не пов'язане з коронавірусом.

Як зазначив Єлєнев, чоловіка спершу мали намір доставити до Сторожинецької райлікарні, проте там відмовились його прийняти у зв'язку з відсутністю місць у реанімації для пацієнтів без коронавірусу.

Читайте такожВ Україні коронавірус продовжує набирати обертів: майже 500 смертей за добуПізніше іноземця намагалися госпіталізувати до Чернівецької обласної клінічної лікарні, однак у реанімації цієї медустанови також не було вільних місць.

Після цього італійця вирішили доставити до Лікарні швидкої медичної допомоги в Чернівцях, однак по дорозі до медзакладу пацієнт помер у кареті "швидкої".

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Автор: Микола Кобилюк