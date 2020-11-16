Медики підозрюють, що причиною смерті дитини міг стати тромб. Однак точну причину покаже розтин.

У суботу, 14 листопада, в Броварах Київської області, при загадкових обставинах померла 5-річна дівчинка. Батьки припускають, що причиною трагедії міг стати візит до стоматолога.

Про це повідомляє портал "Трибуна Бровари".

Дитину водили до стоматолога за два дні до смерті. Медики підозрюють, що причиною смерті дитини міг стати тромб. Однак точну причину покаже розтин.

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Керівник дитячого садка Галина Сундук, в який ходила дівчинка, розповіла, що того дня батьки забрали дитину раніше, щоб зводити до стоматолога. Під час лікування він нібито використовував миш'як.

Наступного дня, 13 листопада, батьки повели доньку до лікаря зі скаргами на біль у животі, нудоту і блювоту. Однак медики не помітили загрозливого стану - призначили лікування і відпустили додому.

14 листопада дитині стало дуже погано, вона стала синього кольору. Батьки викликали "швидку", але врятувати дівчинку не вдалося, вона померла вдома в присутності лікарів.

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Автор: УНІАН